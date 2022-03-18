18 марта 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано...

18 марта 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление департамента здравоохранения Владимирской области о порядке посещения священнослужителями пациентов медучреждений.Согласно постановлению, медорганизации должны определить сотрудников, призванных содействовать в реализации прав граждан на допуск к ним священнослужителей и на совершение религиозных обрядов при получении медпомощи в стационарах.Представители РПЦ смогут посещать пациентов больниц в определенные часы и с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Однако те пациенты, которые находятся в отделениях реанимации или интенсивной терапии, смогут увидеться со священнослужителем в любое время.Кроме того, к пациентам допустят только тех священников, которые имеют прививку от коронавируса или получили отрицательные результаты ПЦР-теста, сданного в течение 48 часов до посещения медорганизации. Но в этом пункте есть исключение – представителей РПЦ могут однократно допустить к пациенту, чья жизнь находится под угрозой, и без выполнения этих требований.Ответственный сотрудник медучреждения должен провести для священника краткий инструктаж касаемо правил посещения, а также касаемо противопожарной безопасности – при совершении религиозных обрядов.Пациент и его представители имеют возможность пригласить священнослужителя через сотрудника, ответственного за взаимодействие с религиозными организациями или самостоятельное приглашение в палату представителя РПЦ.В постановлении отмечается, что священнослужитель к пациенту может быть допущен не чаще одного раза в день. Контактная информация о религиозной организации должна быть указана на сайте медучреждения, а также на информационном стенде в больнице.Фото: freepik