Вслед за зимней метелью в европейскую часть страны придёт потепление. В Центральном регионе день...

Вслед за зимней метелью в европейскую часть страны придёт потепление. В Центральном регионе день ото дня показания термометров будут только расти, существенных осадков не ожидается. К выходным можно ждать уже вполне апрельские +6…+7°.18 марта во Владимирской области ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков. На дорогах гололедица.Ветер северо-западный 2 – 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью -16…-11 °С, днем 0…+ 5 °С.Фото: Юлия Селиверстова, ВК "Книга-журнал Владимирской области"