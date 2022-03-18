В СИЗО он просидит до 15 мая включительно.

Октябрьский районный суд Владимира арестовал Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.В суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам, который попросил отправить в СИЗО первого заместителя главы администрации Петушинского района, которому инкриминируется п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.По версии следствия, в октябре 2018 года за содействие при заключении контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и школы, а также за попустительство при контроле за выполнением обязательств, он получил от коммерсанта мзду в размере 200 тысяч рублей.«В рамках договорённости с предпринимателем заключено более 10 договоров на общую сумму свыше 9 млн рублей. Свою вину чиновник не признал», - уточнили в пресс-службе Следкома.Адвокат чиновника полагал, что клиенту можно избрать более мягкую меру пресечения, но Фемида решила отправить фигуранта на два месяца за решётку. В СИЗО он просидит до 15 мая включительно.