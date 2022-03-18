В восьмую годовщину Крымской весны Владимир и Севастополь связал телемост. Владимирские школьники...

В восьмую годовщину Крымской весны Владимир и Севастополь связал телемост. Владимирские школьники пообщались со своими сверстниками. Все подробности - у Максима Калашникова.- Этот город самый лучший. Город русских моряков!В канун очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией ребята 49-й школы Владимира вышли на связь со сверстниками из Севастополя. Во время телемоста школьники рассказали об истории своих родных городов и учебных заведений. Юные владимирцы не скрывают интереса к истории и природе Крыма.Наталья Табунщик, ученица 10-го класса школы № 49 г. Владимира:- Я бы очень хотела там побывать. Я надеюсь, этим летом туда смогу поехать, потому что там очень красиво, как говорят все мои сверстники, все мои знакомые. И полюбоваться этими видами, которые там есть.Многие из тех, кто был на полуострове, делятся воспоминаниями о военных моряках. Их часто можно встретить на набережной. Четвероклассник Михаил Семёнов рассказывает: моряком был его прадед.Михаил Семёнов, ученик 4-го класса школы № 49 г. Владимира:- Моряки, они очень смелые, храбрые. И обычно они сильные очень, большие такие. По размерам, имеется в виду, по росту, по мускулам.В разговоре с владимирскими ребятами принял участие депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Аксёнов. Он поблагодарил за поддержку и дружбу. Впереди - обмены и поездки, в том числе в каникулы. Телемост под названием "Звонок другу" - главное событие тематической недели.Светлана Подшибякина, директор школы № 49 г. Владимира:- Надеемся, что мы сможем в дальнейшем сотрудничать с данным учреждением. Можем обмениваться какими-нибудь интересными делами, наработками, проводить какие-нибудь различные конференции. Мне кажется, этот опыт будет интересен.В финале телемоста - символическая передача воздушных шаров цветов российского триколора. И танцевальный флешмоб. В едином ритме - 2 города одной большой страны.Максим Калашников, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»