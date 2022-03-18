В Собинском районе орган местного самоуправления обязали улучшить уличное освещение в деревне Васильевка по решению суда. По заявлению жителя деревни межрайонная прокуратура провела

В Собинском районе орган местного самоуправления обязали улучшить уличное освещение в деревне Васильевка по решению суда. По заявлению жителя деревни межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, по вопросу обеспечения нормативного состояния улиц и детской площадки. «Установлено, что в нарушение требований ГОСТ на территории населенного пункта уровень освещенности на дороге около домов по ул. Механизаторов и