Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах благоустройства в Восточном административном округе в 2022 году. Будут созданы новые комфортные места отдыха и прогулочные маршруты, сообщил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге о планах благоустройства в Восточном административном округе в 2022 году. Будут созданы новые комфортные места отдыха и прогулочные маршруты, сообщил он.В районе Новокосино продолжится формирование общественного пространства на прилегающей к Салтыковскому лесопарку территории. Там обустроят удобные пешеходные и велосипедные маршруты, отметил мэр.В порядок приведут пространство у социальных объектов, территорию школы №2127 на Салтыковской улице. У детей появится больше возможностей для спорта и подвижных игр, рассказал Собянин.Также пройдет благоустройство квартала в границах улиц Косинская, Вешняковская и Молдагуловой в районе Вешняки. Там обустроят несколько спортивных зон для любителей воркаута, футбола, баскетбола и других игр. В квартале проложат комфортные дорожки, отремонтируют газоны, установят удобные скамейки.В Сокольниках запланировано привести в порядок территорию между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Сокольнической. Собянин уточнил, что этот квартал испытывает большую транзитную нагрузку, но дорожно-тропиночной сети и другой инфраструктуры ему не хватает. Там обустроят современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы.В программу на 2022 год включено благоустройство 11 школьных территорий. Планируется обновить детские и игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами, обустроить уютные зоны отдыха и прочее."Предстоящий сезон благоустройства позволит создать на востоке Москвы новые комфортные места отдыха и прогулочные маршруты, которые будут востребованы жителями", – резюмировал Собянин.Ранее мэр о реализации программы "Мой район" в Юго-Восточном административном округе столицы.