Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Луначарского на пульт управления МЧС поступил в...

Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Луначарского на пульт управления МЧС поступил в 12.38. Спасатели обнаружили горение на первом этаже. Огнеборцы ликвидировали очаг и спасли двух женщин. Причины пожара устанавливаются. Предварительная версия- неосторожное обращение с огнём.Максим Липатов, начальник пожарно-спасательной части № 2 г. Владимира:- Проникли в квартиру, увидели женщину пожилого возраста. При помощи спасательного устройства вывели её на свежий воздух. При обследовании вышележащих этажей, на третьем этаже обнаружили женщину. При помощи спасательного устройства также вывели её на свежий воздух.