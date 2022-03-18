Судебные приставы Ленинского района города Владимира помогли местной жительнице реализовать право на сохранение прожиточного минимума при списании денежной задолженности со счета. «С 1

Судебные приставы Ленинского района города Владимира помогли местной жительнице реализовать право на сохранение прожиточного минимума при списании денежной задолженности со счета. «С 1 февраля 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ должники могут защитить часть своих денег от списания. Для этого необходимо подать заявление судебному приставу, который ведет исполнительное производство, в