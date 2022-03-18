Граждане, которые покинули страну и живут в недружественных государствах, больше не смогут распоряжаться своей недвижимостью на территории России.

Граждане, которые покинули страну и живут в недружественных государствах, больше не смогут распоряжаться своей недвижимостью на территории России.Ужесточенные правилакупли-продажи вступили в силу в начале марта. Новые порядки принял Росреестр после указа президента "Одополнительных временных мерах экономического характера по обеспечениюфинансовой стабильности РФ".К недружественным странам сейчас относятся не менее 25 государств. Для оформления сделок купли-продажи недвижимости россиянинунеобходимо будет предоставить пакет документов в Росреестр, сообщает . Ведомство требуетзаявление-гарантию об отсутствии гражданства (в том числе второго)недружественной страны.Кроме того, владелец или покупатель не должен жить натерритории таких стран. Отметим, что остальные сделки россиян внутри России и проживающих вгосударствах вне "черного списка" не коснутся новые правила.Как писали "Дни.ру", в последнее время эксперты отмечают рост спроса на загородную недвижимость. Генеральный директор "Палникс Групп" Александр Николаев проанализировал рынок такого жилья и . Он заявил, что загородная недвижимость, наверное, единственно верный путь не приумножить, а сохранить свои накопления. Это объясняется тем, что такое жилье имеет более низкий рост и, следовательно, более низкое падение.