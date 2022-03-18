Свежие данные по рынку занятости в регионе сообщает Владимирстат. Уровень безработицы во...

Свежие данные по рынку занятости в регионе сообщает Владимирстат. Уровень безработицы во Владимирской области сейчас 0,7 процента, что ниже общероссийского на три десятых.В 2020 в регионе насчитывалось почти 40 тысяч безработных. В прошлом году цифра снизилась - до 27-ми с половиной тысяч. На данный момент, сообщают в областной администрации, ситуация на рынке труда нашего региона остается стабильной. Количество свободных рабочих мест и должностей, заявленных работодателями в службе занятости, составляет 16 279 вакансий.