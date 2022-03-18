В Александрове коллегия присяжных заседателей признала мужчину невиновным в инкриминируемом ему убийстве. Органами предварительного следствия Д. обвинялся в умышленном причинении смерти

В Александрове коллегия присяжных заседателей признала мужчину невиновным в инкриминируемом ему убийстве. Органами предварительного следствия Д. обвинялся в умышленном причинении смерти потерпевшему 12 июня 2018 года в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков. Его обвиняли в уголовном деле по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство. Коллегия присяжных заседателей признала, что смерть потерпевшего носила