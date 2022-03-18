Ежегодный культурный марафон открыл всемирно известный Праздничный хор Свято-Данилова...

Ежегодный культурный марафон открыл всемирно известный Праздничный хор Свято-Данилова монастыря.Патриарший хор, как его ещё называют, считается эталоном исполнения русской, патриотической и духовной музыки. Уже двадцать лет он- неизменный участник фестиваля. На этот раз ценителям певческого искусства представили концертную программу "Сказание о Русской земле". Она включала в себя фрагменты "Повести временных лет", военные композиции, молитвы о Руси и песни вольных казаков - всё это история России в формате единого масштабного "Сказания". В режиме онлайн концерт собрал зрителей из 11 стран.