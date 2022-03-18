В Коврове 29-летнего жителя Москвы обвиняют в мошенничестве в Интернете. В августе 2021 года мужчина разместил на одном из популярных интернет-сайтов объявление о продаже режущих инструментов

В Коврове 29-летнего жителя Москвы обвиняют в мошенничестве в Интернете. В августе 2021 года мужчина разместил на одном из популярных интернет-сайтов объявление о продаже режущих инструментов для различных автоматизированных станков-роботов. На самом деле. у мужчины не было аткого товара. Фотографии, характеристики и описание режущего инструмента он скопировал с других сайтов. С целью привлечения покупателей цену