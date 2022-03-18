Аварийный путепровод через железную дорогу (Павловский мост) в Коврове вчера днём начали...

Аварийный путепровод через железную дорогу (Павловский мост) в Коврове вчера днём начали ремонтировать. Уже частично перекрыто движение.Неделю назад был объявлен конкурс на ремонт путепровода, соединяющего южную и северную части Коврова – Павловский мост.17 марта движение по путепроводу было частично ограничено. Пока блокирована одна полоса, направление с юга на север. Перенесены контактные провода для движения троллейбусов.Заявки от потенциальных подрядчиков на ремонт моста продолжают приниматься. Срок конкурса - до 18 марта, электронный аукцион запланирован на 23 марта. Начальная стоимость реконструкции путепровода (Павловского моста): – 296 729 905 ₽; срок проведения работ – до 30 ноября 2023 года; срок проведения первого этапа работ (бюджет 99 938 905 ₽) – до 31 декабря 2022 года; срок проведения второго этапа работ (бюджет 196 791 000 ₽) – до конца 2023 года.На сегодня единственным альтернативным маршрутом для проезда из южной части города в северную является тоннель под железной дорогой «по шестёрке». Ещё один тоннель, на спуске на «малеевку», позволяет проехать только автотранспорту определённых размеров, сообщает портал «Город Ковров».Во время ремонта на мосту предполагаются большие пробки. «Ковровские вести» сообщают, что на мосту организуют реверсивное движение. Если мост будет сильно загружен, то движение транспорта закольцуют перед путепроводом. Троллейбусы будут ходить только по южной части города, а маршрутки – ездить в северную часть так, чтобы соединять обе части Коврова.Пресс-служба администрации Коврова проинформировала о принятии ряда ограничительных мер. В частности, около моста выставлен пост ГИБДД, который будет контролировать движения большегрузного транспорта. Кроме того, произведен перенос остановки общественного транспорта от здания отдела кадров ОАО «ЗиД» на территорию заездного кармана пл. Воинской славы.Администрация города Коврова обращается к водителям с просьбой, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.Управление городского хозяйства информирует о том, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение ремонтных работ объездных путей.