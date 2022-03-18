Он пройдет в два этапа.

18 марта в районе Павловского моста перекрыли дорогу. Рабочие приступили к ремонту путепровода, который соединяет Южную и Северную части города. Об этом сообщает портал «».Реконструировать мост должны в два этапа. Первый пройдет в 2022 году — на ремонт потратят около 100 млн рублей. Ко второму этапу приступят в конце 2023 года. На него выделят около 200 млн рублей.Сообщается, что во время работ будет действовать реверсивное движение. Не будет возможности для проезда троллейбусов.Чтобы попасть из южной части города в северную, можно проехать через тоннель под железной дорогой.