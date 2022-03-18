Репосты и комментарии. Чем запомнится уходящая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный...

Репосты и комментарии. Чем запомнится уходящая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Я передаю слово моей коллеге Марии Платанюк.Патриотические флэшмобы, прощание с фаст-фудами, «сахарный» детектив. Асфальт, который не приживается. И хор учителей. Важное сетевое в одном обзоре прямо сейчас.Все вязниковские паблики рассказывают об автопробеге «Своих не бросаем».В знак поддержки руководства страны и Вооруженных сил России, действующих в рамках специальной операции, по улицам Вязников проехали полсотни автомобилей. Хэштеги акции #Zаправду, #Zасправедливость, #Zамир. На машинах - российский триколор и флаги народных республик Донбасса.Символ ЗЕТ появился и на машинах в Коврове.В «Вязниках на связи», как и в других сообществах региона, рассказ о молодежном флэшмобе, который прошёл во Владимирской области.Его участники напомнили, что за время 8 лет ударов по Донбассу погибло свыше 14 тысяч человек. 150 из них дети. Участники заявили о поддержке российской армии и Президента.- Мы ждём и верим в наших воинов. Для нас они герои. За Россию!Не снижает остроты продовольственный ажиотаж. Аграрии заявляют: накормим. Власти подчёркивают: возврата к 90-м не будет. Паблики репостят видео, которое уже стало вирусным. Ответ на вопрос: «Куда делся весь сахар?» - появился.Тему продолжает «Подслушано Ковров». Вот так «сметают» товар в одном из магазинов. И здесь же – просьба: «Объясните своим пожилым родственникам, что всем всего хватит». Это фото из Гороховца: «Песка нет, и когда будет, не знаем». Объявление на кассе.Кстати, кто-то, судя по фото из «Иницидент Владимир», сахар уже начинает перепродавать.Конечно, в пабликах - и о прощании с фаст-фудами.«Сдались они, - пишет «Подслушано Ковров». - Будто сами булки с котлетой и овощами соединить не можем». Таким было прощание с «Макдональдсом» во Владимире. В тему - и вариации новых вывесок. Как вам такая пельменная?В «АлексАвтоЛайф» - просьба сделать тротуар от детского сада вдоль улицы Новопарковой. С малышами приходится идти прямо по дороге, где ездят фуры, пишут пользователи.А это пешеходный тротуар уже во Владимире. Дорога из Доброго к химзаводу, не доходя до проходной ВХЗ. Снимки «Инцидент Владимир». Как тут не вспомнить про «не приживается асфальт»?В судогодском паблике – продолжение проекта «Вкусные истории». Это видео советуют смотреть «под чай». Зав сельским домом культуры в Ликино Елена Обрубова у самовара рассказывает о появлении чая на Руси и «чайных» традициях русских купцов.Учителя средней школы из посёлка имени Воровского проникновенно исполнили песню о России. И сорвали аплодисменты пользователей.В «Вязниках онлайн» - усадьба фабриканта Сенькова. Фото, что называется, из века в век. Вид на микрорайон «Красный текстильщик» ещё до строительства пятиэтажек.Немного истории и ретро - в «Подслушано в Муроме». Это весна в городе на Оке. В кадре - год 1896-ой. И здесь же - вот такое доброе объявление от одной из муромских художниц. В тяжелое время я просто хочу подарить тебе добрые слова в записке, замечает автор.А в финале выпуска - вот такие утиные истории в Суздале. Удивительно красивые фото Сергея Цветкова в «Подслушано Суздаль». И трели скворца из «Киржач онлайн». Это просто весна. Та, что способна растопить сердца.Такой была эта неделя в сети. Подписывайтесь на ГТРК «Владимир» «ВКонтакте» и Телеграме. И, конечно, все пользователи в ожидании «Россграма». Запустить его обещают уже 28 марта. Остаёмся на связи. Наш девиз неизменен: «Вести ВМЕСТЕ». До встречи!