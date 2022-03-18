В Покрове 51-летнего местного жителя обвиняют в краже из дачного дома. «Установлено, что в декабре прошлого года фигурант проник в дачный дом, расположенный в одном из садовых товариществ

В Покрове 51-летнего местного жителя обвиняют в краже из дачного дома. «Установлено, что в декабре прошлого года фигурант проник в дачный дом, расположенный в одном из садовых товариществ Петушинского района, откуда похитил электрические провода», – передает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Потерпевшая написала заявление в полицию и злоумышленника задержали. Мужчина признался в краже. По