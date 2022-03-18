За минувшие сутки в России было выявлено чуть больше 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные отечественного оперативного штаба ..

За минувшие сутки в России было выявлено чуть больше 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные отечественного оперативного штаба по коронавирусу.По данным оперштаба, к пятнице в стране зафиксировали 34 442 инфицированных ковидом, 105 064 человек выздоровели и были выписаны из больниц, 524 пациента скончались, пишет .Ранее вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал новую вспышку заболеваемости COVID-19 в России осенью текущего года. Специалист отметил, что ее мощность будет зависеть от дальнейших мутаций коронавируса, передает