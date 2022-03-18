Прокуратурой Судогодского района проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении и...

Прокуратурой Судогодского района проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении и защите прав инвалидов по обращению местной жительницы - сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.Установлено, что женщина имеет право на бесплатное обеспечение жизненно важным лекарственным препаратом за счет средств бюджета области. Однако своевременно и в надлежащем количестве лекарствами пациентка не обеспечивалась.Кроме того, она является пенсионером и инвалидом, соответственно в силу возраста и заболевания не может самостоятельно обратиться в суд. В этой связи прокуратурой в суд направлено соответствующее исковое заявление.Требования прокурора удовлетворены, суд обязал департамент здравоохранения Владимирской области обеспечивать пенсионерку за счет средств областного бюджета лекарственным препаратом в назначенном объеме и до момента его отмены.Решение в законную силу не вступило.Фото: freepik