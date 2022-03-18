В четверг, 17 марта, в Вязники прибыла группа из 40 беженцев, в том числе 13 детей, из ДНР и ЛНР. Для них приготовили комфортные помещения в пунктах временного размещения. Вязниковцы своевременно

В четверг, 17 марта, в Вязники прибыла группа из 40 беженцев, в том числе 13 детей, из ДНР и ЛНР. Для них приготовили комфортные помещения в пунктах временного размещения. Вязниковцы своевременно собрали гуманитарную помощь – одежду, продукты, гигиенические средства и другие вещи. Каждого человека осмотрели медики. Детям помогут с садиками и школой, взрослым – с