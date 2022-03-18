В 2022 году в Вязниковском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят и модернизируют медицинские объекты. Цель программы – улучшение доступности и качества первичной

В 2022 году в Вязниковском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят и модернизируют медицинские объекты. Цель программы – улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Это одно из ключевых направлений нацпроекта. «Владимирская область продолжит выполнять все свои социальные обязательства, в том