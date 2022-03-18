Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Прибыли!
Особо важный состав. Во Владимир прибыл...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Прибыли!
Особо важный состав. Во Владимир прибыл пассажирский поезд с жителями Украины и народных республик Донбасса.
- С теплом и деньгами
Как повысить энергоэффективность целого дома? Советы и примеры от энергопоставляющей компании областного центра.
- Важное в сети
Флэшмобы в поддержку российских военных, сахарный беспредел и наш ответ «Макдольнадсу». Что ещё обсуждали жители в сети?