Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Прибыли! Особо важный состав. Во Владимир прибыл...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Прибыли!Особо важный состав. Во Владимир прибыл пассажирский поезд с жителями Украины и народных республик Донбасса.- С теплом и деньгамиКак повысить энергоэффективность целого дома? Советы и примеры от энергопоставляющей компании областного центра.- Важное в сетиФлэшмобы в поддержку российских военных, сахарный беспредел и наш ответ «Макдольнадсу». Что ещё обсуждали жители в сети?