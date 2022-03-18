Первый поезд с людьми из Донецка, Луганска и Украины прибыл на Владимирский вокзал вечером 17 марта. Как сообщил врио губернатора, всего прибыло 363 человека из которых 117 детей. На вокзале во

Первый поезд с людьми из Донецка, Луганска и Украины прибыл на Владимирский вокзал вечером 17 марта. Как сообщил врио губернатора, всего прибыло 363 человека из которых 117 детей. На вокзале во Владимире их встречали сотрудники МЧС, медики, волонтёры. Приемом вынужденные переселенцы оказались довольны. Руслан, переселенец из г. Мариуполь Встретили хорошо, все отлично. Дорога как бы