В Telegram-канале Объясняем.рф рассказали о том, что будут показывать в российских кинотеатрах....

В Telegram-канале "Объясняем.рф" рассказали о том, что будут показывать в российских кинотеатрах. Иностранные фильмы не исчезнут с экранов: продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства - об этом сообщила представительница Минкультуры РФ Светлана Максимченко.Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, «Холоп» и «Салют 7» Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины. Кроме того, в кинотеатрах по-прежнему можно будет увидеть и записи, и прямые трансляции театральных постановок, концертов, спортивных мероприятий, которые высоко оценили российские зрители.В настоящее время Правительство РФ и Министерство культуры разрабатывают меры, которые обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период.Фото: freepik