В пятницу, 18 марта, во Владимире пройдет мероприятие, посвященное 8-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Полицейские региона попросили жителей соблюдать общественный

В пятницу, 18 марта, во Владимире пройдет мероприятие, посвященное 8-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Полицейские региона попросили жителей соблюдать общественный порядок. «Просим жителей и гостей города, желающих принять участие в мероприятии, заблаговременно прибывать на место проведения, заранее ознакомиться с местами расположения парковок, рассчитать время движения на общественном транспорте», – передает пресс-служба УМВД