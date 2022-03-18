Как заявляет администрация, на участке дороги возле Областной прокуратуры наблюдалась повышенная аварийность. Именно по этой причине и было принято решение об установке дополнительного

Как заявляет администрация, на участке дороги возле Областной прокуратуры наблюдалась повышенная аварийность. Именно по этой причине и было принято решение об установке дополнительного светофора, регулирующего выезд с примыкающей к Октябрьскому проспекту улицы Большие ременники. С 2019-го по 21 годы здесь произошло 96 дорожно-транспортных происшествий. Один из городских общественников установку сфетофора одобрил, но отметил, что для