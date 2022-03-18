Не более одного раза к одному пациенту за сутки.

15 марта департамент здравоохранения подписал постановление, которое определило порядок прохода священнослужителей к верующим пациентам.Если раньше, организовать встречу больного со священником было практически невозможно, то теперь это можно сделать намного проще. В каждом учреждении должны назначить определенного человека, который займется соблюдением прав пациентов в части совершения религиозных обрядов.Если у человека нет острой угрозы здоровью, священник может прийти к нему в часы посещений. В случае критической ситуации его могут пустить в любое время.Отмечается, что церковный служитель должен быть вакцинированным или иметь отрицательный ковид-тест, но в случае острой угрозы жизни пациента можно обойтись без этого.Посещать одного больного можно не более одного раза в день.