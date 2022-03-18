Объезд организован по Октябрьскому проспекту, улице Горького и Лыбедской магистрали.

Во Владимире в день празднования годовщины присоединения Крыма к России на два часа перекрыли движение по улице Мира. В сквере «Патриот» состоится митинг, посвящённый этой дате.Мероприятие началось в 17:00. Планируется, что в нём примет участие врио губернатора Александр Авдеев.Мэрия Владимира ограничила движение с 16 до 18 часов. Проезд будет затруднён от пересечения с Октябрьским проспектом до улицы Горького.Дороги также временно перекроют по улице Гороховой, Сакко и Ванцетти. Объезд организован по Октябрьскому проспекту, улице Горького и Лыбедской магистрали.