В апреле жители домов, у которых плата за отопление разбита на двенадцать месяцев, получат...

В апреле жители домов, у которых плата за отопление разбита на двенадцать месяцев, получат квитанцию с корректировкой по итогу потребления за 2021 год. Но это не всегда означает, что платить придется больше. В некоторых домах людям наоборот вернут денежные средства. Подробности далее.Пятиэтажка на улице Растопчина - с виду и не скажешь, что это обычная хрущевка. В 2020-м году дом стал участником федеральной программы энергосбережения, фасад здания утеплили, кровлю отремонтировали, а в тепловом пункте установили систему автоматического регулирования расходов теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.Светлана Быкова, заместитель гендиректора ООО "МУПЖРЭП":- Мы все просчитали, сколько что будет стоить, пришли к жителям повторно с конкретными цифрами, объяснили им: чтобы попасть в федеральную программу, нужно повысить плату. Жители принимают решение на общем собрании плату установить 13,65, определяют подрядную организацию, которая выполнит работы. Были подписаны акты приёмки и потом эти документы ушли в Москву и был осуществлен возврат.Самая большая экономия происходит в межсезонье, когда тепло, а теплоноситель подается в большом объеме для подогрева горячей воды. Здесь справиться с перетопами помогает автоматика.Сергей Точилин, руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- На фасаде установлен температурный датчик, который меряет температуру наружного воздуха. Вот сейчас можно увидеть, как клапаны регулируют - вот звук идет - они прижимаются, в случае похолодания наоборот открываются.Все это вкупе дает от двадцати до тридцати процентов прямой экономии. То есть для жителей таких энергоэффективных домов корректировка по итогам потребления за минувший год будет "возвратной".А вот обратный пример - четырехэтажный дом на улице Суздальской. Подвальные продухи открыты - тепловизор фиксирует большие потери. Улица Краснознаменная - то же самое: выбитые стекла на межлестничных пролетах и никаких мероприятий по энергоэффективности здесь явно не проводят.Сергей Точилин, руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- На этих домах отсутствуют системы автоматического регулирования расходов теплоносителя в зависимости от температуры воздуха, что может вызвать перетопы, особенно в межотопительный сезон. Соответственно, управляющие компании всегда могут получить консультации по установке систем автоматического регулирования, а также по выполнению других энергоэффективных мероприятий в тепловой инспекции владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".В компании призывают жителей задуматься об энергоэффективности своих домов. И если даже об установке автомата речи пока не идет, то хотя бы потребовать от своей управляющей компании устранить текущие недостатки.Никита Тарбеев, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”