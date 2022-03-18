На строящемся храме в честь новомучеников и исповедников владимирских в юго-западном районе...

На строящемся храме в честь новомучеников и исповедников владимирских в юго-западном районе Владимира сегодня установили два купола.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил купола и совершил торжественный молебен. Напомним , строительство храма началось в 2019 году. Ведется оно на добровольные пожертвования граждан. Работы идут под руководством протоиерея Андрея Голубева, настоятеля будущего храма. И как отметил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, церковь появилась здесь по инициативе жителей и она единственная в этом густонаселенном районе. В планах также построить на этой территории собор в честь князя Андрея Боголюбского.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Слава тебе, Господи, жизнь продолжается. Господь благословляет, чтобы мы не только старые храмы восстанавливали, но и строили новые, потому что есть люди, которым будет удобно ни ездить куда-то далеко, а здесь доступно прийти к храму в любой день в любой день, в любой час.