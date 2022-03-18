Итоги конкурса скворечников подвели в администрации Фрунзенского района Владимира. В трех...

Итоги конкурса скворечников подвели в администрации Фрунзенского района Владимира. В трех номинациях - самый креативный, самый экологичный скворечник и самая неожиданная форма - победили воспитанники семи детских садов областного центра.Всего для конкурса малыши и их родители смастерили 50 скворечников. Члены жюри отметили творческий подход, выдумку и, конечно, техническое исполнение поделок. Все участники получили дипломы, призеров наградили грамотами и подарками, а "конкурсные" скворечники в ближайшие дни развесят на деревьях на территории детских садов и в Добросельском парке Владимира.