Появились подробности пожара на улице Луначарского в областном центре, о котором мы...

Появились подробности пожара на улице Луначарского в областном центре, о котором мы писали.Сообщение спасателям поступила сегодня в 12.38. Они выехали на место незамедлительно. По прибытии было установлено, что происходит пожар в квартире на первом этаже трёхэтажного многоквартирного жилого дома. В подъезде наблюдалось сильное задымление.Сотрудники МЧС России сформировали звено газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара и проникли в квартиру, где находился очаг. Там обнаружена пожилая женщина, её вывели на свежий воздух. Пожар ликвидирован на площади 4 квадратных метра, не допущено распространение огня на соседние помещения.Также были обследованы остальные квартиры. Из квартиры на третьем этаже была спасена девушка – из-за сильного задымления в подъезде она не могла самостоятельно выйти. Девушку вывели с помощью спасательного устройства.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара. По предварительной информации, причиной послужило неосторожное обращение с огнём.К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.