В пятницу, 18 марта, во Владимире на улице Луначарского в доме 31а произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли двух человек от гибели. Возгорание произошло в квартире на первом этаже трёхэтажного

В пятницу, 18 марта, во Владимире на улице Луначарского в доме 31а произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли двух человек от гибели. Возгорание произошло в квартире на первом этаже трёхэтажного многоквартирного жилого дома. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Спасатели проникли в квартиру и нашли там пожилую женщину. Ее незамедлительно вывели на свежий воздух. «Также были обследованы