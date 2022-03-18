Судебные приставы Ленинского района города Владимира помогли местной жительнице реализовать право...

Судебные приставы Ленинского района города Владимира помогли местной жительнице реализовать право на сохранение прожиточного минимума при списании денежной задолженности со счета - сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области.С 1 февраля 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ должники могут защитить часть своих денег от списания. Для этого необходимо подать заявление судебному приставу, который ведет исполнительное производство, в результате чего прожиточный минимум будет оставаться на счете.Так, к сотрудникам регионального Управления ФССП обратилась жительница областного центра, в отношении которой возбуждено 7 исполнительных производств о взыскании задолженности в адрес финансовых организаций на общую сумму свыше 160 тысяч рублей. В счет погашения долга удерживалось 10% ее пенсии. Судебный пристав районного отделения вынес постановление о сохранении доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума обратившейся женщины и передал документ в соответствующую организацию.Теперь при списании денег сумма, равная прожиточному минимуму, останется неприкосновенной на счету гражданки.УФССП по Владимирской области напрминает, что действие нового закона не распространяется на должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.Фото: freepik