Крупнейших в России производителей сахара проверяют на предмет картельного сговора. В Федеральной...

Крупнейших в России производителей сахара проверяют на предмет картельного сговора. В Федеральной антимонопольной службе подозревают, что предприятия искусственно провоцируют дефицит, поднимая отпускные цены на продукцию и тормозя отгрузку товара в торговые сети.Резкое подорожание сахарного песка уже привело к небывалому ажиотажу в продуктовых магазинах. Очереди пенсионеров, давка, даже драки вокруг тележек с сахаром. Эти видео сняты в супермаркетах Мурома и в Рязанской области, хотя аналогичную картину по утрам сейчас можно наблюдать во многих крупных торговых точках. ФАС начала "антикартельные" проверки. Госдума наделила антимонопольщиков широкими полномочиями по преследованию спекулянтов.Закон должен ограничивать "хищнические" инстинкты недобросовестных предпринимателей, считает депутат от Владимирской области Игорь Игошин. Об этом в ходе рабочей поездки в Петушинский район он заявил в интервью "Вестям".Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Более того, в ближайшее время мы дадим Федеральной антимонопольной службе полномочия проверять не только монополистов, но и любую группу лиц, которая в настоящее время обладает социально-значимым товаром и ее действия имеют социальную значимость. У нас экстренная ситуация и нужны экстренные меры. И вот эти экстренные полномочия мы предлагаем дать только на 2022 год. Уверен, что контроль за ценообразованием, поставкой продуктов первой необходимости в магазины должен дать свой эффект, сбить цены. Реально людей надо защищать.