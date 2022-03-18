2022 год для жителей села Крутово стал годом позитивных перемен. Здесь, наконец, построили систему газоснабжения. Теперь не придется покупать дорогие баллоны, уголь или дрова на зиму. Евгения

2022 год для жителей села Крутово стал годом позитивных перемен. Здесь, наконец, построили систему газоснабжения. Теперь не придется покупать дорогие баллоны, уголь или дрова на зиму. Евгения Савинова, жительница с.Крутово Ковровского района Окончание угольного и окончание дровяного периода. Теперь будем приходить домой в теплые помещения. Не нужно будет бегать в печку подкидывать через каждые 20