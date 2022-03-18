Во Владимирской области голубое топливо появилось еще в трех населенных пунктах. В Ковровском...

Во Владимирской области голубое топливо появилось еще в трех населенных пунктах. В Ковровском районе построен новый газопровод высокого давления. Как местные жители встретили газ, смотрите в репортаже Анастасии Сахаровой.В пуск газа в селе Крутово жители не верили до последнего. Тридцать три года Светлане Алдушиной и ее семье приходилось топить печь дровами. И платить по 20 тысяч за электричество. Поэтому появление голубого топлива в доме – праздник, который Светлана Васильевна встречает со слезами счастья.Светлана Алдушина, жительница села Крутово Ковровского района:- Для меня это, во-первых, экономия. Для моей семьи! А самое главное, что деньги, которые мы потратили на техприсоединение, нам обещают вернуть. Это тоже очень важно!А в детском саду в Крутове вместо электрической котельной теперь газовая. И вновь - существенная экономия. Если раньше за отопление приходилось отдавать 200 тысяч в месяц, сейчас - в 4 раза меньше. На сохраненные средства у сотрудников детского сада уже есть планы.Татьяна Ковалёва, заместитель заведующего детского сада №15 села Крутово Ковровского района:- Конечно, мы думаем, если будет у нас производство расширяться, будут молодые семьи. Газ - это, в первую очередь, для нас детишки будущие. Ну, и экономия.Новый газопровод - протяженностью более 9 километров - построили за счет надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям "Газпром газораспределение Владимир". В этом году только за счет этого источника финансирования построят еще 3 межпоселковых объекта. И сразу 7 газопроводов построят в 22 году за счет инвестиций, вкладываемых в газификацию области в рамках Программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Программа рассчитана на пять лет.Алексей Фирсов, первый заместитель генерального директора, главный инженер АО "Газпром газораспределение Владимир":- Общие инвестиции за эти года составят 8,5 миллиардов рублей от Газпрома. Планируется построить около 56 межпоселковых газопроводов, что позволит газифицировать 187 населенных пунктов.Природный газ также приходит в деревню Сенинские дворики и поселок Нерехта. Всего в трех населенных пунктах созданы условия для газификации 207 домовладений и квартир. В Нерехте теплом также обеспечат школу, детский сад, многоквартирные дома. В Крутове – кроме котельной детского сада, голубое топливо подведено к объектам местной агрофирмы. Также планируется перевести на отопление газом сельский клуб.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Это новая жизнь. Это новый уровень благоустройства. И молодые семьи не будут уезжать. А село будет жить и процветать.Этого события в селе Крутово ждали долгие годы. И теперь каждый житель говорит газовикам спасибо. За тепло.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. «Вести-Владимир»