С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 144872 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 марта выявлено 334 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 85 человек. Ещё 52 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 48 - в Ковровском, 5 - в Петушинском и Кольчугинском, 9 - в Александровском, 24 - в Юрьев-Польском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 9 - в Собинском, 7 - в Киржачском, 8 - в Камешковском, 6 - в Гороховецком, 2 - в Меленковском, 32 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском и 5 - в Селивановском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 144872 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39719 заболевших во Владимире, 17024 - в Ковровском районе и 15819 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.