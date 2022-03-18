Кольчугинским городским судом вынесен приговор 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в...

Кольчугинским городским судом вынесен приговор 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Судом установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, находясь в квартире своего знакомого, употреблял с ним спиртные напитки. Во время этого между мужчинами произошел конфликт, основанием для которого стали их разные музыкальные предпочтения. В ходе ссоры подсудимый кухонным ножом нанес 4 удара в грудную клетку, шею и голову своего знакомого. Это привело к массивной кровопотере, ставшей причиной смерти потерпевшего через непродолжительное время.В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay