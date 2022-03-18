Во Владимирской области в марте на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет направлено...

Во Владимирской области в марте на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет направлено свыше 254 млн рублей - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. В том числе 223,6 млн рублей − из федерального бюджета и 30,5 млн рублей из областного бюджета, сообщает Департамент социальной защиты населения.В нашем регионе свыше 20 тыс. семей с детьми своевременно получают выплату в ранжированном размере (50, 75 и 100 процентов региональной величины прожиточного минимума на ребёнка, который в 2022 году составляет 11906 рублей).Фото: freepik