18 марта 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Указ...

18 марта 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Указ Президента Российской Федерации № 127 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации".Согласно опубликованному документу, во Владимирской области председателем Селивановского районного суда назначена Ирина Воронова, председателем Юрьев-Польского райсуда Михаил Бакрин.Фото: freepik