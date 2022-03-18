В магазине «Дикси» в поселке Мелехово Ковровского района обнаружили продукт с вирусом африканской...

В магазине «Дикси» в поселке Мелехово Ковровского района обнаружили продукт с вирусом африканской чумы свиней.Владимирская Станция по борьбе с болезнями животных сообщает, что в магазине «Дикси», расположенном по адресу: п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 52, был обнаружен объект, инфицированный вирусом африканской чумы свиней (АЧС).При лабораторном исследовании свиноводческой продукции «Сало бутербродное», реализовавшейся в данном магазине, выявлен геном вируса АЧС. Исследования проводились в ФГБУ «ВНИИЗЖ», рассказали в издании «Ковров сегодня».Департаментом ветеринарии Владимирской области утвержден план по ликвидации инфекции. Согласно этому документу должно быть проведено: оповещение администрации и населения о факте установления объекта, инфицированного АЧС; разъяснительная работа об опасности АЧС. В инфицированном АЧС объекте проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию помещений, оборудования и транспорта.В настоящее время существует большая угроза заноса и возникновения АЧС на территории г. Коврова и Ковровского района. В 2021 г. на территории Владимирской области сложилась стойкая неблагополучная ситуация по АЧС. Заболевание регистрировалось в Камешковском, Кольчугинском, Муромском, Петушинском, Селивановском районах и в г. Владимире. Каждый раз в случае возникновения АЧС проводились мероприятия по отчуждению свинопоголовья как в эпизоотическом очаге, так и в угрожаемой зоне по АЧС (территория от 5 до 20 км от эпизоотического очага).Владельцев просят строго соблюдать правила содержания свиней и правила по предотвращению возникновения и распространения АЧС.Анализ случаев возникновения АЧС указывает на то, что заболевание свиней чаще всего происходит в связи с нарушением вышеуказанных правил и в связи со скармливанием необеззараженных пищевых отходов. Пищевые продукты, инфицированные вирусом АЧС, для людей не представляют опасности, а вот свиньи, которым они скармливаются, заболевают и погибают.Фото: Pexels.com