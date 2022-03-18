Прокуратура Селивановского района пресекла нарушения при реализации национального проекта «Жилье и...

Прокуратура Селивановского района пресекла нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».Установлено, что 1 февраля 2021 года между администрацией поселка Красная Горбатка и ООО «Еврострой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству лестничного спуска к реке Колпь в надречном парке «Землянина» в пос. Красная Горбатка со сроком его исполнения до 1 июля 2021 года.В указанный срок подрядчик работы не выполнил, в связи с чем прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы завершены.Также в отношении заместителя директора по капитальному строительству ООО «Еврострой» прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за неисполнение обязательств по контракту. По результатам его рассмотрения на виновное лицо наложен штраф в размере более 72 тыс. рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: gorbatka.ru