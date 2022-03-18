Во Владимирской области продолжают пресекать факты управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно инспекторы ДПС выявляют таких злостных нарушителей. В

Во Владимирской области продолжают пресекать факты управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно инспекторы ДПС выявляют таких злостных нарушителей. В субботу, 19 марта, в Киржачском районе сотрудники областной специализированной отдельной роты ДПС проведут антиалкогольный рейд. «В текущем году уже зарегистрировано 14 резонансных происшествий, виновниками которых стали водители в нетрезвом состоянии. В Вязниковском, Ковровском, Муромском,