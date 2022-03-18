В Коврове проходит оперативно-профилактическая операция «Притон». Она направлена на выявление...

В Коврове проходит оперативно-профилактическая операция «Притон».Она направлена на выявление фактов организации притонов или предоставления помещений для потребления наркотиков ( ст. 232 УК РФ).Полицейские совместно с представителями общественности организуют на территории города и района специализированные рейды, проверяют по местам жительства наркозависимых, а также лиц, привлекавшихся к ответственности за незаконное хранение наркотических средств и потребление запрещенных веществ без назначения врача. Операция продлится до 23 марта, сообщает потал «Ковров сегодня».Сотрудники полиции просят граждан сообщить о фактах содержания притонов в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» по толефону 02, 2-13-51.Фото: https://xn--n1abkdd.xn--b1aew.xn--p1ai/