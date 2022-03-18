В Вязниковский городской суд Владимирской области поступил протокол об административном...

В Вязниковский городской суд Владимирской области поступил протокол об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Вязниковское предприятие строительных конструкций» (ООО «ВПСК»).Судом установлено, что основанием для составления протокола об административном правонарушении явилось загрязнение почв на земельном участке в парковой зоне в п. Октябрьский Вязниковского района. Фактическая концентрация нефтепродуктов в почве на загрязненном участке составляет 28,3 мг/кг почвы, данная концентрация в образце почвы земельного участка превышает фоновую концентрацию в 1,2 раза, отобранные образцы предположительно строительных отходов относятся к отходам V класса опасности. Выявлен факт ухудшения качества почв по содержанию нефтепродуктов с глубиной загрязнения до 20 см по сравнению с концентрацией нефтепродуктов в пробе почвы, отобранной на сопредельной территории, не подвергшейся загрязнению (фоновая проба 22,7 мг/кг).1 марта 2022 вынесено постановление о признании ООО «Вязниковское предприятие строительных конструкций» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40000 руб, сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда.Фото: https://hr-tv.ru/hrnews/11049.html