Департамент здравоохранения Владимирской области определил порядок посещения священниками тяжелобольных пациентов в государственных больницах. В медучреждениях должны определить

Департамент здравоохранения Владимирской области определил порядок посещения священниками тяжелобольных пациентов в государственных больницах. В медучреждениях должны определить ответственного сотрудника, который будет следить за соблюдением прав пациента на религиозные обряды и посещение священнослужителя. Работники церкви смогут приходять в часы посещений с соблюдением противоэпидемического режима. Более того, если существует угроза жизни пациента, священник может навестить его в