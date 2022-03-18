На региональных и межмуниципальных автодорогах восстановят автобусные остановки. Во Владимирской...

На региональных и межмуниципальных автодорогах восстановят автобусные остановки.Во Владимирской области с 1 апреля 2022 г. начнутся работы по восстановлению автобусных остановок на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в границах населенных пунктов. По графику выполнения строительно-монтажных работ подрядчик восстановит первые 10 автобусных остановок в Вязниковском и Меленковском районах.На объектах ремонта укрепят обочины, обустроят посадочные площадки и восстановят автобусные павильоны. На автодороге появятся новые дорожные знаки и разметка. В Вязниковском районе восстановительные работы пройдут на 5 объектах:На автодороге ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево восстановлению подлежат 4 остановки — на левой стороне от п. Октябрьский и слева от д. Воронино, а также по одной остановке справа от ул. Советская и д. Сысоево.Также одна остановка будет восстановлена на автодороге Никологоры-Харино-Шатнево, справа от ул. 1-я Пролетарская.В Меленковском районе будут восстановлены 5 автобусных остановок на автодорогах:Драчево – Бутылицы – Меленки, слева от д. Иватино;Меленки – Ляхи – Репино – Мишино – Орлово – Муром, справа от д. Григорово;Касимов – Муром – Н.Новгород, справа от с.Тургенево;Меленки –Ляхи – Тургенево, слева от д. Новенькая;Осинки – Кудрино, слева от д. Кулаки.Как сообщает Упрдор, всего в 2022 году во Владимирской области планируется восстановить 33 автобусные остановки на автодорогах регионального или межмуниципального значения в 11 районах:8 остановок в Александровском районе;5 остановок в Вязниковском и Меленковском районах;3 остановки в Селивановском и Суздальском районах;2 остановки в Киржачском, Муромском, Собинском районах;1 остановку в Петушинском, Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах.Фото: https://uprdor33.ru/