Во Владимирской области на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в марте текущего года направили 254,1 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент

Во Владимирской области на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в марте текущего года направили 254,1 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент социальной защиты населения. Во Владимирской области на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в марте текущего года направили 254,1