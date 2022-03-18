На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта лабораторно подтверждено 334 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта лабораторно подтверждено 334 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
85 - во Владимире
48 - в Ковровском районе
52 - в Муромском районе
5 — в Петушинском районе
21 - в Гусь-Хрустальном районе
9 - в Александровском районе
24 - в Юрьев-Польском районе
5 - в Кольчугинском районе
11 — в Суздальском районе
8 - в Камешковском районе
2 — в Судогодском районе
32 — в Вязниковском районе
5 — в Селивановском районе
3 — в Радужном
9 — в Собинском районе
7 — в Киржачском районе
6 — в Гороховецком районе
2 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 144 872 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).