На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта лабораторно подтверждено 334 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта лабораторно подтверждено 334 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.85 - во Владимире48 - в Ковровском районе52 - в Муромском районе5 — в Петушинском районе21 - в Гусь-Хрустальном районе9 - в Александровском районе24 - в Юрьев-Польском районе5 - в Кольчугинском районе11 — в Суздальском районе8 - в Камешковском районе2 — в Судогодском районе32 — в Вязниковском районе5 — в Селивановском районе3 — в Радужном9 — в Собинском районе7 — в Киржачском районе6 — в Гороховецком районе2 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 144 872 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).